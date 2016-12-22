Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами

​Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын лидера партии Владимира Жириновского Игорь Лебедев заявил, что не нарушил регламентных норм, отправившись в Майами во время региональной недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Это частная поездка», — сказал он. Лебедев указал, что не нарушал ничего с точки зрения рабочего графика, так как не пропустил пленарные заседания, заседания комитетов и иные рабочие мероприятия.

Глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что не видит оснований для проведения разбирательства вокруг поездки Лебедева в Майами. Он отметил, что если кто-то обратится с такой инициативой, она будет детально исследована. «Пока я не в курсе, ездил ли он [Лебедев] за счет своего отпуска по своим личным делам или ему действительно приписан округ за рубежом», — сказал Аршба.

Ранее СМИ сообщили, что Лебедев вечером 28 ноября опубликовал в Facebook пост из Флориды. Он выложил десять фотографий из Майами и написал «Miami, можно только влюбиться!». При этом в комментарии к посту пользователь с именем Сергей Неверов (человек с таким же именем занимает пост заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия») отметил, что идет региональная неделя. «Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — написал он. В настоящий момент такого поста нет на странице Лебедева.