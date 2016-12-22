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Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора
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Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора
Общество, 19:22
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Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора

Кадастровая стоимость Исаакиевского собора составляет почти 122,5 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Городского управления кадастровой оценки.

«Кадастровая стоимость Исаакиевского собора определена в размере 24 тыс. 254 руб. за кв. м (122 млн 453 тыс. 873 руб. всего)», — рассказали в управлении.

Там также отметили, что при определении величины кадастровой стоимости определяется стоимость замещения (сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, действительных на дату проведения оценки с учетом износа объекта). При этом не учитываются такие детали, как лепнина, позолота, отделка мрамором, фрески и мозаики, добавили в управлении. Уточняется, что физический износ собора составляет 60%.

С четвертой попытки: как строили Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Еще 11 фото
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В январе 2017 года стало известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Такое решение встретило много критики в обществе, однако в проведении референдума по этому вопросу жителям было отказано. В начале июня занимавший на тот момент пост губернатора Петербурга Георгий Полтавченко назвал два условия, при которых собор передадут церкви. Во-первых, РПЦ должна направить властям официальное обращение по этому поводу. Во-вторых, «должны быть соблюдены все процедуры, предусмотренные федеральным законом».

В апреле директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что не владеет информацией о заявке РПЦ на передачу храма.
 

Теги: Санкт-Петербург , Исаакиевский собор , кадастровая стоимость
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