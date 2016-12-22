Минкультуры начало проверку сообщений о многомилионных премиях в РОСИЗО

Департамент музеев Минкультуры отправил своих сотрудников в музейно-выставочной центр РОСИЗО, чтобы проверить данные о том, что руководство центра получало многомиллионные премии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы разбираемся в ситуации. Департамент музеев направил в учреждение сотрудников для проверки этого факта», — сказали в пресс-службе.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщила, что назначенная 31 октября и.о. главы РОСИЗО Вера Лагутенкова в первый же​ месяц свой работы на этой должности получила более 3,7 млн руб., из которых 2 млн руб. были премией за девять месяцев работы на посту замдиректора РОСИЗО.

Кроме того, глава дирекции Государственного центра современного искусства, входящего в состав РОСИЗО, Майя Хнеркова, получила 3,38 млн руб. Крупные выплаты также начислили советнику гендиректора РОСИЗО Максиму Кобенко (6,44 млн руб.) и руководителю дирекции по финансово-экономической деятельности Александру Буткову (6,77 млн руб.).

Позже в пресс-службе РОСИЗО заявили радиостанции, что премии выплатили из внебюджетных средств, в соответствии с законодательством. «Вклад указанных сотрудников в работу учреждения привел к значительному привлечению негосударственных средств в объеме 281 617 835,04 руб.», — сообщили в РОСИЗО.

Там подчеркнули, что центр в течение двух лет проходил все проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты, а его имущественный комплекс увеличился в более чем десять раз.​