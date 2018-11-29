В Кабардино-Балкарии обстреляли сотрудников МВД и ФСБ

Фото: ФСБ РФ

В Кабардино-Балкарии трое вооруженных людей открыли стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД, сообщается на сайте Следственного комитета. Когда именно произошел инцидент, ведомство не уточняет.

Фото: ФСБ РФ

По данным СКР, правоохранители пытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2107, однако находившиеся в машине люди не отреагировали на требования силовиков и открыли по ним огонь из автоматического оружия. «Нападавшие были ликвидированы», — сообщает ведомство.

Видео: tvzvezda.ru

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В центре общественных связей ФСБ уточнили, что напавшие — члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе. Ведомство сообщает, что преступников было четверо, один из них задержан. Кроме того, у напавших изъяли оружие и «средства поражения».