Путин назвал Россию гарантом энергобезопасности в мире

Президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, назвал Россию одним из главных гарантов энергобезопасности в мире. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Уникальные запасы всех ключевых источников энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть внутренние потребности в энергоресурсах, а внушительный экспорт в том числе в страны Евросоюза, АТР и СНГ приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности», — заявил президент.

Путин призвал усилить поддержку российских энергокомпаний, действующих за рубежом. По его словам, «в последнее время частенько используется возможность многостороннего и глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания».

«Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что надо очищать сферу энергетики от «коррупции и всякого рода серых схем, от криминальных угроз».

На сегодняшнем заседании планируется обсудить обновленный проект Доктрины энергобезопасности России. Сейчас действует документ, утвержденный президентом в 2012 году. В марте «Ведомости» сообщали, что Минэнерго подготовило новый проект документа.