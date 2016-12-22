В Подмосковье задержали главу похитившей нефть на 290 млн руб. группы

В Московской области полиция задержала главу преступной группы, которая занималась хищением нефти в Республике Коми, и его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Участники преступной группы повредили нефтепровод, который пролегает по территории Усинского района Республики Коми, и похитили 22 тыс. т нефти стоимостью более 290 млн руб. В ночное время к месту, где была врезка, приезжали бензовозы, которые перекачивали нефть. После этого они везли сырье на перевалочную базу, где его переливали во врытые в землю емкости объемом по 40 куб. м каждая.

«В дальнейшем нефть по поддельным документам перевозилась железнодорожным транспортом под видом газового конденсата. Организации-перевозчику причинен ущерб на сумму свыше 17,2 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемых злоумышленников нашли на дачных участках в Подмосковье. По открытым по факту хищения нефти делам (ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность), ст. 158 (кража), ст. 174 (легализация денег, добытых преступным путем), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ) арестованы три лидера криминальной группировки и восемь их сообщников. Четыре фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Еще трое находятся в федеральном розыске.