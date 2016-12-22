Губернатора Рио-де-Жанейро задержали по обвинению в коррупции

Губернатора штата Рио-де-Жанейро Луиса Фернанду Пезау задержали по обвинению в коррупции, сообщает бразильский телеканал Globo. Его доставили в управление федеральной полиции в Рио.

По данным федеральной полиции, Луису Фернанду Пезау вменяются отмывание денег, участие в коррупционных схемах, причастность к деятельности организованных преступных групп.

Как сообщает BBC, Пезау подозревается в участии в коррупционной схеме во время правления его предшественника Серджио Кабрала, который руководил регионом с 2007 по 2014 год. Кабрал был задержан в 2016 году по обвинении в получении откатов от строительных фирм в обмен на предоставление им контрактов, в том числе на строительство нефтехимического завода в Рио-де-Жанейро. В июле 2017 года его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Сегодняшнее задержание было проведено в рамках операции Lava Jato («Автомойка»), которая включает в себя дела против ряда чиновников и служащих госкомпаний. Вместе с Пезау задержали еще восемь человек, было выдано около 30 ордеров на обыск.