Путин увековечил память режиссера Говорухина

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти режиссера Станислава Говорухина. Об этом он рассказал на встрече с новым составом Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня мной подписан указ об увековечивании его памяти», — сказал президент, отметив, что у Говорухина была ярко выраженная гражданская позиция.

По словам президента, подробности того, что предлагается сделать, можно будет узнать из текста документа, который опубликуют позже.

Говорухин умер в июне, ему было 82 года. Помимо режиссерской деятельности, он был депутатом Госдумы. С конца 1960-х годов он работал на Одесской киностудии художественных фильмов, а в 1987 году стал режиссером «Мосфильма».

Он снял такие фильмы, как «Ворошиловский стрелок», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». В марте 2018-го он получил от министра культуры Владимира Мединского награду — знак «За вклад в российскую культуру».

В политику Говорухин пришел в 1990-х годах. В 1993 году он стал депутатом Госдумы от Демократической партии России, а в 2000-ом участвовал в выборах президента, где набрал 0,4% голосов. В 2005-м режиссер вступил в партию «Единая Россия» и вновь стал депутатом Госдумы. Он возглавлял предвыборный штаб Путина в 2011 году и стал сопредседателем центрального штаба ОНФ.