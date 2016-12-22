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Стюард British Airways пытался провезти на борту самолета 13 кг кокаина
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Стюард British Airways пытался провезти на борту самолета 13 кг кокаина
Общество, 14:00
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Стюард British Airways пытался провезти на борту самолета 13 кг кокаина

Стюард британской авиакомпании British Airways пытался провезти на борту самолета, направлявшегося из бразильского Сан-Паулу в Лондон, кокаин на сумму £1,5 млн, сообщает The Sun. По данным издания, полиция обнаружила в его ручной клади около 13 кг наркотика.

Мужчина был задержан незадолго до вылета. Полиция обратила внимание на его поведение, остановила и направила на специальную проверку. Во время досмотра полицейские нашли в ручной клади стюарда кокаин, упакованный в пластиковые пакеты и наволочки.

Мужчина задержан, сейчас он находится в одной из бразильских тюрем. Стюард работал в British Airways около десяти​ лет, сообщает издание. После инцидента он был уволен.

Теги: кокаин , наркотики , British Airways
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