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Amazon $2 500 (+55,74%) прогноз Cowen к 27.11.19 Купить
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В штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по делу об отмывании денег в нескольких офисах немецкого Deutsche Bank, включая штаб-квартиру во Франкфурте, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры города.

Прокуроры заявили, что после публикации «Панамского досье» установили факты создания для клиентов Deutsche Bank офшорных счетов. Подозреваемыми оказались два сотрудника банка, в прокуратуре назвали только их возраст — 50 и 46 лет, не уточнив других подробностей.

На фоне обысков акции Deutsche Bank в системе Xetra к 10:40 (12:40 мск) упали на 3,2%,​ до €8,32 за штуку, отмечает Bloomberg.

«Панамским досье» называют утечку конфиденциальных документов юридической компании Mossack Fonseca, которые опубликовали в 2016 году. В частности, в них содержалась информация об офшорных счетах политиков и предпринимателей.

Теги: Deutsche Bank, обыски
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