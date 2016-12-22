В Южной Корее обязали Mitsubishi возместить ущерб за принудительный труд

​Верховный суд Южной Кореи оставил в силе решение апелляционного суда по искам о принуждении к подневольному труду, которые были поданы против японской корпорации Mitsubishi. Об этом сообщает KBS.

Как отмечает телерадиовещательная компания, иски были поданы в марте 1999 года с требованием компенсировать десяткам южнокорейских граждан ущерб, нанесенный Mitsubishi в 1944 году. Как говорится в обвинении, компания во время Второй мировой войны принудила их к подневольному труду на своем производстве в японском городе Нагоя.

При этом в японском суде истцы проиграли дело, окончательное решение было вынесено в конце 2008 года. В 2012 году они подали иски уже в южнокорейский суд, который в свою очередь обязал Mitsubishi выплатить компенсацию. После решения суда японская компания подала апелляцию в Верховный суд Республики Корея, заявив, что корейский суд не обладает достаточными юридическими полномочиями по этому делу, а также указав на соглашение между Токио и Сеулом от 1965 года, регулирующий вопрос репараций японской стороны.

Как отмечает Reuters, южнокорейский суд рассматривал два иска о компенсациях от граждан Южной Кореи. Первый был подан пятью гражданами страны, а во втором фигурировали еще 23 человека. Согласно решению суда, по первому иску Mitsubishi обязана выплатить каждому истцу по $134 тыс., по второму иску — $71 тыс. каждому потерпевшему.