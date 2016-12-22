Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.​ Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что за время работы Полмана в Unilever компания последовательно росла по многим параметрам, в том числе увеличилась ее прибыль.

«Его внимание к успешной новой модели устойчивого роста послужило интересам и потребностям многих заинтересованных сторон и привело к отличной отдаче для акционеров, в результате чего их общий доход вырос за этот период на 290%», — подчеркнули в Unilever.

62-летний Полман сохранит за собой статус гендиректора и члена совета директоров до конца этого года. Он также намерен поддержать переходный процесс в компании в 2019 году и окончательно покинет Unilever в начале июля.

На должность CEO Unilever назначили 54-летнего президента Beauty & Personal Care Алана Джоупа.

Пол Полман возглавил Unilever в январе 2009 года. До этого он был президентом Procter&Gamble в Западной Европе, а также финансовым директором Nestle и, позже, вице-президентом представительства компании в Северной и Южной Америке.