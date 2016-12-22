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Самолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка
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Самолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка
Политика, 11:09
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Самолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка

Частный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения, когда его задел другой лайнер в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Trump Organization подтвердила агентству информацию о случившемся.

Как сообщили в компании, утром 28 ноября административный самолет Bombardier Global Express во время движения на место стоянки задел крыло Boeing 757, принадлежащего президенту США. Boeing был припаркован на стоянке.

Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подтвердило факт инцидента при перемещении Bombardier Global Express. О характере повреждений пока не сообщается. В результате инцидента никто не пострадал, работа аэропорта не прерывалась.

Дональд Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за $100 млн и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году. С момента вступления в должность президента США он им не пользовался.

Теги: Дональд Трамп , Самолет , столкновение
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