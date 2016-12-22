Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок санкционной украинской продукции из Сербии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно его данным, с января по июль этого года сербская компания Sremska Mlekara Doo Sremska Mitrovica ввезла в Россию 3,82 тыс. т украинского белково-жирового (сыроподобного) продукта. В таможенной декларации страной его происхождения указана Сербия.

«Вместе с тем, по имеющейся у Россельхознадзора информации, в тот же рассматриваемый промежуток времени с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. При этом адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании Sremska Mlekara Doo Sremska Mitrovica», — говорится в сообщении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В случае, если предположения подтвердятся, ведомство примет «соответствующие меры». Россельхознадзор уже направил запросы в ветеринарную службу Сербии.

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Подозрения в реэкспорте санкционных товаров были и в отношении Белоруссии. В прошлом году российская таможня раскрыла крупнейшую сеть поставок произведенных в Евросоюзе продуктов на территорию России. Как сообщал в августе прошлого года РБК, в схеме были задействованы как минимум 29 компаний. С начала 2015 года они перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию порядка $125,7 млн.