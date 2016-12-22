«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту

«Газпром» может отказаться от долгосрочных контрактов на транзит газа с «Нафтогазом» до конца 2019 года в пользу бронирования мощностей на определенный срок, заявил глава украинского газового монополиста ​Андрей Коболев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что «Газпром» может «в принципе не подписывать контракта с украинской стороной». «В конце 2019 года «Газпром» может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы «Нафтогаз», и просто заказать услуги», — сказал Коболев.

Контракт между Москвой и Киевом о транзите газа в Европу через Украину истекает в 2019 году истекает «Газпром» в апреле допустил сохранение транзита, но исключил продление действующего газового контракта с украинскими властями «ни при каких обстоятельствах». В июле президент России Владимир Путин также заявил о возможности транзита газа через Украину после 2019 года при условии урегулирования судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже.



По результатам Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа. С учетом долга украинской монополии российской за поставленный газ реальная сумма, которую обязан выплатить «Газпром», составила $2,56 млрд. В июне российская компания добилась приостановки осуществления решения суда. Тем не менее, украинская сторона заявляет о ежедневном начислении $500 тыс. процентов по задолженности ежедневно. К сентябрю по заявлению «Нафтогаза» только сумма процентов достигла $100 млн.

