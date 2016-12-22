ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,40 66,36 EUR Нал. 77,00 75,14 USD Бирж. 66,96 -0,15 EUR Бирж. 76,16 +0,44 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4217,40 +296,30 IMOEX 2381,12 +1,81% RTSI 1113,46 +1,35% Brent 59,56 -2,58% DJIA 25366,43 +2,50% Nasdaq 7291,59 +2,95%
«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту
Лента новостей
Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 03:40, РБК, Jardin и Greenfield В Думу внесли обязывающий к бесплатному спутниковому вещанию законопроект 03:39, Технологии и медиа МИД Украины известил морской Арбитражный трибунал о ситуации на Азове 03:10, Политика В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 98% голосов 02:24, Политика В Кабуле при атаке на базу британской ЧВК погибли 10 человек 02:19, Политика Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в Азовском море 01:52, Политика ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных 01:46, Технологии и медиа Москва запросила у Лондона разъяснений по утечкам от Anonymous 01:36, Политика Эстония оказалась в лидерах по потреблению алкоголя в Европе 01:25, Общество СМИ узнали о срыве лишения статуса русского языка в Запорожье 01:12, Политика «Пари Сен-Жермен» победил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов 01:12, Спорт Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 00:40, РБК и Philips Захарова допустила планирование Западом инцидента в Керченском проливе 00:40, Политика В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3 00:37, Политика Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе 00:13, Общество В Киеве радикалы захватили торговый центр Ocean Plaza 28 ноя, 23:57, Политика Киев обвинил Россию в блокаде украинских портов в Азовском море 28 ноя, 23:45, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 28 ноя, 23:39, РБК и ГТЛК Банк Англии допустил сильнейший спад экономики со времен Второй мировой 28 ноя, 23:28, Экономика CNN узнал ответы Трампа на два ключевых вопроса Мюллера 28 ноя, 23:24, Политика В Грузии подвели предварительные итоги выборов президента 28 ноя, 23:16, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 28 ноя, 23:10, РБК и Mastercard Власти Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре 28 ноя, 23:07, Общество Австралийский фонд отказался от доли в российском операторе сотовых вышек 28 ноя, 23:02, Технологии и медиа Лига чемпионов по футболу. «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль». Онлайн 28 ноя, 23:00, Спорт «Локомотив» одержал первую победу в Лиге чемпионов 28 ноя, 22:58, Спорт Путин разрешил называть аэропорты именами выдающихся военных и ученых 28 ноя, 22:39, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 28 ноя, 22:35, РБК и Thomson Reuters
«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту
Украинский кризис, 04:14
0
«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту

«Газпром» может отказаться от долгосрочных контрактов на транзит газа с «Нафтогазом» до конца 2019 года в пользу бронирования мощностей на определенный срок, заявил глава украинского газового монополиста ​Андрей Коболев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что «Газпром» может «в принципе не подписывать контракта с украинской стороной». «В конце 2019 года «Газпром» может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы «Нафтогаз», и просто заказать услуги», — сказал Коболев.

Контракт между Москвой и Киевом о транзите газа в Европу через Украину истекает в 2019 году истекает «Газпром» в апреле допустил сохранение транзита, но исключил продление действующего газового контракта с украинскими властями «ни при каких обстоятельствах». В июле президент России Владимир Путин также заявил о возможности транзита газа через Украину после 2019 года при условии урегулирования судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже.

По результатам Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа. С учетом долга украинской монополии российской за поставленный газ реальная сумма, которую обязан выплатить «Газпром», составила $2,56 млрд. В июне российская компания добилась приостановки осуществления решения суда. Тем не менее, украинская сторона заявляет о ежедневном начислении $500 тыс. процентов по задолженности ежедневно. К сентябрю по заявлению «Нафтогаза» только сумма процентов достигла $100 млн.
 

Теги: «Нафтогаз» , ПАО Газпром , транзит газа
Главное
В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 98% голосов Политика
Материалы по теме
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга Бизнес
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter