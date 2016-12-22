В Кабуле при атаке на базу британской ЧВК погибли 10 человек

В результате комбинированной атаки на здание, в котором проживали британские военные специалисты из международной частной военной компании (ЧВК) G4S (базируется в Лондоне), погибли 10 человек и 19 получили ранения, заявили в МВД Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные люди после подрыва заминированного автомобиля атаковали здание, в котором жили британские инструкторы, обучавшие афганские силы безопасности. Среди раненых оказались три ребенка, которые проживали в здании, находящимся рядом с местом атаки.

Афганская служба Би-би-си подтверждает количество жертв и раненых. Как рассказали агентству в афганских службах безопасности, среди погибших есть иностранцы. Их гражданство не уточнялось. После взрыва в районе инцидента были слышны выстрелы.

Охранная компания G4S, на место базирования которой в Кабуле произошла атака, подтверждает инцидент, но не дает деталей по погибшим или раененым сотрудникам.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). Поводом для атаки стал авиаудар по талибам в провинции Гильменд, в результате которого боевики группировки понесли тяжелые потери.

G4S является одной из крупнейших международных охранных фирм в мире. Она работает в 90 странах мира, ее штат насчитывает несколько сотен тысяч сотрудников. В Афганистане она, в частности, обеспечивает безопасность британского посольства, тренирует афганских военнослужащих.