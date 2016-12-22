«Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на участок в Карском море
Экономика, 19:00
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«Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на участок в Карском море
Компания «Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на Южно-Обский участок в Обской губе Карского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Отмечается, что компания предложила 1,018 млрд руб., а стартовый разовый платеж составлял 152 млн руб. Агентство добавляет, что в аукционе также участвовали «Газпром нефть» и «Корпорация Энергия».
В начале сентября Минприроды заявило о планах провести аукцион на право пользования Южно-Обским участком недр федерального значения для геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. 8 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился провести аукцион до конца 2018 года. Площадь Южно-Обского участка составляет 321,2 кв. км.