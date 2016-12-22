Кудрин назвал чиновников и госкомпании виновниками медленного роста ВВП

Главными вызовами для российской экономики являются технологическое отставание и неэффективность госсектора. Об этом в ходе инвестфорума «Россия зовет» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

По его словам, отставание страны в технологической революции — это главная опасность в настоящее время.

«Вызовы геополитические, санкции, наши внутренние проблемы структурные тормозят наше технологическое развитие, и это самый большой вызов. Через десять лет мы уже будем понимать, что отстали в некоторых отраслях безнадежно, — отметил глава Счетной палаты. — Неэффективность госсектора серьезнее, чем все санкции. Мы не умеем достаточно эффективно управлять ресурсами».

Ответственность за недостаточные темпы роста экономики, производительности труда, инновации, по его словам, в значительной степени лежит на госсекторе и компаниях с госучастием.

«Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо крупного поставленного президентом показателя за предыдущий период кто-то был осужден, пострадал или был смещен со своих позиций. За результаты у нас еще не наступает ответственность», — пояснил он.

По мнению Кудрина, российские чиновники не умеют применять лучшие практики мира на деле и даже вовсе не знают их, из-за чего им становится легче управлять процессами вручную через административную вертикаль. Он также обратил внимание на проблему доверия населения к власти, которого, по его словам, сейчас недостаточно для проведения смелых структурных реформ.

«На примере пенсионной реформы мы это увидели. Нужно повышать доверие. Доверие будет складываться из последовательности, неизменности правил и условий, о которых договорились. Нужны специальные меры доверия － дополнительная прозрачность выделения субсидий, особенно госкомпаниям, — пояснил Кудрин. — Выдача 1 трлн руб. субсидий каждый год, как правило, малоэффективным компаниям с госучастием — это наш бич».

Глава Счетной палаты рассказал, что в госкорпорации (исключая «Газпром» и «Роснефть») правительство вкладывает более 46 млрд руб. в виде уставных капиталов и субсидий. Эти вложения не приносят стране того эффекта, который ожидается, что подрывает доверие бизнеса.​