Вице-президента Эквадора заподозрили в вымогательстве денег у помощника

Вице-президент Эквадора Мария Алехандра Викунья подозревается в вымогательстве денег у своего подчиненного, генпрокуратура республики начнет расследование против политика. Об этом сообщает газета El Pais.

Ранее бывший помощник вице-президента Анхель Полибио Сагбай заявил, что был вынужден перечислять часть своей зарплаты на счет Викуньи, кода она была членом парламента Эквадора. По данным издания, в период с 2011 по 2012 год Сагбай переводил Викунье $300 в месяц, с 2013 года он ежемесячно отчислял политику $1400.

Сама вице-президент назвала обвинения в свой адрес клеветой и «позором», пообещав подать на Сагбая в суд. Оппозиция в Эквадоре заявила, что потребует отставки Викуньи.