Умер создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг умер в возрасте 57 лет, сообщает в Twitter телеканал Nickelodeon, на котором выходил сериал.

«Мы с грустью делимся новостями о кончине Стивена Хилленберга», — говорится в сообщении. В Nickelodeon не уточнили причину смерти.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в 2017 году Хилленбергу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. В частности, оно приводит к параличу и атрофии мышц. Смерть больного может произойти из-за инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

Хилленберг родился в США в 1961 году. Он работал морским биологом с 1984 по 1987 год. Хилленберг снял несколько короткометражек, две из которых получили награды на мультипликационных фестивалях. Позже он стал одним из авторов сценария к мультсериалу «Новая жизнь Рокко».

В 1997 году он вместе с коллегами по «Новой жизни Рокко» начал работу над сериалом о персонаже, похожем на губку. Изначально Хилленберг хотел, чтобы героя звали Sponge Boy (губка-мальчик — англ.), но это имя было защищено авторскими правами и персонажа решили назвать Sponge Bob (Губка Боб).