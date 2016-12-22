СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции Подольска

Против жены заместителя начальника полиции подмосковного Подольска возбудили уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В подмосковном главке МВД агентству ТАСС заявили, что по факту ДТП, которое произошло 17 октября, возбудили уголовное дело и отправили обвиняемую под подписку о невыезде. Личность женщины в полиции не уточнили.

По данным «Говорит Москва», речь идет об Анастасии Баландиной, супруге замначальника полиции Подольска Артура Озерова. В управлении МВД по городу заявили радиостанции, что Озеров находится в отпуске.