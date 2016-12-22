Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян

Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Речь идет о Владимире Любишине-старшем и Владимире Любишине-младшем. Согласно сообщению Госдепа, Венгрия экстрадировала указанных граждан в Россию, и «неизвестно, предстанут ли они там перед судом».

«Соединенные Штаты разочарованы решением венгерского правительства экстрадировать Любишиных в Россию», — говорится в сообщении. В Госдепе подчеркнули, что оно не укладывается в рамки сотрудничества США и Венгрии по линии правоохранительных органов и подрывает совместную работу.

Венгерский портал Direkt36, специализирующийся на расследованиях, писал, что россиян задержали в Венгрии в 2016 году. Операцию по их задержанию проводило венгерское контртеррористическое подразделение в рамках международной операции, которую координировало управление по борьбе с наркотиками США, утверждает издание. Россиян подозревают в подготовке сделки по продаже крупной партии оружия мексиканским наркокартелям, указывает портал. Как заявил адвокат Любишиных Роберт Фридман, его подзащитные не знали, что продавали оружие для наркокартеля. По его словам, в настоящий момент они находятся в СИЗО в Москве.