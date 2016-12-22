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Метрополитену пришлось закрыть несколько станций из-за упавшего пассажира
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Метрополитену пришлось закрыть несколько станций из-за упавшего пассажира
Общество, 17:53
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Метрополитену пришлось закрыть несколько станций из-за упавшего пассажира

Пассажир упал на рельсы на станции «Юго-Западная» московского метро и погиб, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене

«Около 16:45 на станции метро «Юго-Западная» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 25-летний гражданин республики Узбекистан упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд», — рассказал пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего, правоохранители опрашивают свидетелей инцидента.

Метрополитен сообщил в Twitter, что на «Юго-Западной» произошел инцидент с пассажиром. Из-за этого увеличились интервалы движения поездов на южном участке Сокольнической линии, а станции «Юго-Западная», «Румянцево», «Саларьево» и «Проспект Вернадского» временно закрыли на вход. Позже станции восстановили работу в штатном режиме.

Мышляев пояснил, что станции закрыли на вход чтобы «не допускать столпотворения у эскалатора и на платформе».

Теги: Метро , инцидент
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