На МКАД из-за ДТП перекрыли четыре полосы

В результате ДТП на 103-м километре МКАД оказались перекрыты четыре из пяти полос движения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Эту информацию подтверждает источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает о трех перекрытых полосах. Информация о пострадавших выясняется. В столичном управлении ГИБДД уточнили, что столкнулись две легковые машины и «Газель».

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), авария произошла перед съездом на Щелковское шоссе. «Заняты левая и средняя полосы. Движение организовано по трем полосам», — говорится в сообщении. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на этом участке МКАД скорость движения составляет около 15 км/ч.