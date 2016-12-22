Британия и Нидерланды оштрафовали Uber за утечку данных пользователей

Регуляторы Великобритании и Нидерландов оштрафовали компанию Uber за утечку личных данных пользователей в 2016 году.

Как сообщается на сайте британского управления комиссара по информации, компания оштрафована на £385 тыс. ($491 тыс.). Отмечается, что в результате утечки пострадали около 82 тыс. британских водителей. Британский регулятор также подчеркнул, что Uber не сообщал об инциденте пользователям и водителям более года. «Вместо этого Uber заплатил хакерам, ответственным за произошедшее, $100 тыс., чтобы те удалили попавшие к ним данные», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Аналогичное сообщение выпустило нидерландское управление по защите данных (DPA). «Uber оштрафован, так как не сообщил DPA и пользователям об утечке в течение 72 часов после ее обнаружения», — указывается в сообщении. По данным Нидерландов, утечка затронула 174 тыс. голландцев — к злоумышленникам попали имена, адреса и электронные адреса водителей и пассажиров. В связи с этим Нидерланды оштрафовали компанию на €600 тыс. ($680 тыс.).

В конце сентября Uber согласилась выплатить $148 млн 50 американским штатам и федеральному округу Колумбия за то, что компания в течение года скрывала утечку данных водителей и клиентов. Также Uber обязалась уведомлять клиентов о возможной утечке их данных.

В 2016 году хакеры похитили персональные данные 57 млн клиентов и водителей. В Uber знали об утечке, но скрывали информацию о ней до ноября 2017 года.