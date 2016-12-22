Воевавший в Донбассе Генрих из Чувашии получил 3,5 года колонии

В Чувашской республике суд вынес приговор Сергею Ильину, который воевал в Донбассе на стороне украинских националистов под позывным «Генрих» и позднее был задержан в России с наркотиками. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

Согласно сообщению, следствие предоставило суду достаточное количество доказательств, чтобы Ильина признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма; распространение неуважительных сведений о днях воинской славы), по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности).

«Ему [Сергею Ильину] назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух лет Ильину также запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях.

Уголовное дело против Ильина возбудили в начале апреля 2018 года. По данным следователей, он приехал в Киев в ноябре 2014 года, чтобы принять участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Там он стал членом украинского националистического батальона «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) и прошел специальную военную подготовку.

В период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года он участвовал в боевых действиях под псевдонимом Генрих. В составе батальона Ильин числился стрелком и открывал огонь как по ополченцам, так и по мирным жителям.

В феврале 2018 года, когда он находился в Чувашской республике, Ильина арестовали за незаконный сбыт наркотических средств. При задержании у него изъяли более 11,5 грамма наркотиков.