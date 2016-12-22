Большинство россиян заявили о нежелании эмигрировать

Возможность эмигрировать в другую страну рассматривают лишь 12% россиян, остальные хотели бы остаться жить в России. Об этом свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир».

«Подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну», — отмечается на сайте исследовательского холдинга.

Отмечается, что в 2015 году о нежелании эмигрировать заявили 92% опрошенных. А в ​2012 году граждан, желающих остаться в России, было только 64%.

Согласно исследованию, чаще всего на вопрос о желании эмигрировать положительно отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Люди старшего возраста реже проявляли желание сменить место проживания. Так, идея эмиграции привлекает всего 10% людей старше 45 лет.

Наиболее привлекательным направлением для эмиграции являются европейские страны, куда хотели бы переехать 62% опрошенных. Среди стран ЕС лидируют Германия (16%), Италия (7%) и Испания (4%). На втором месте — США и Канада, куда выразили свое желание переехать 13% респондентов. В азиатские страны готовы переехать 6% россиян.

«Ромир» провел данный опрос в октябре 2018 года среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей России.​