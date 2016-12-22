Путин поздравил Гребенщикова и Машкова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием основателя рок-группы «Аквариум», поэта и композитора Бориса Гребенщикова. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент отметил особый творческий путь Гребенщикова, подчеркнув, что произведения, созданные лидером группы «Аквариум», создали целый мир и отозвались в сердцах миллионов поклонников.

Также Путин поздравил с 55-летием актера и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова. «Самобытный, многогранный талант, искренняя увлеченность любимым делом помогли вам [Машкову] состояться в разных творческих профессиях, успешно реализовать яркие, неординарные актерские и режиссерские проекты», — заявил Путин.

Президент отметил преданность актера своему учителю — Олегу Табакову, который скончался 12 марта. Тогда Машков взял на себя руководство театра «Табакерка», который был позднее переименован.