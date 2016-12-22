Экс-глава Промсвязьбанка обжаловал решения о законности его санации

Бывший председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал кассационную жалобу на решения двух судебных инстанций, признавших законным приказ Банка России о назначении в банке временной администрации и другие акты ЦБ по его санации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Указывается, что кассационная жалоба поступила в Арбитражный суд Москвы 26 ноября, она будет передана в Арбитражный суд Московского округа.

В июле Арбитражный суд Москвы отказал Ананьеву в признании недействительным предписаний Банка России. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения это решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

В конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о завершении санации Промсвязьбанка. По его словам, банк был докапитализирован на 243 млрд руб. (средства перешли на баланс банка в виде облигаций федерального займа), с его баланса сняли санируемый Автовазбанк и основную часть непрофильных и санируемых активов. Также было решено сделать банк специализирующимся на кредитовании компаний Оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

До санации Промсвязьбанк принадлежал Дмитрию и Алексею Ананьевым.