ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,39 EUR Нал. 76,09 75,18 USD Бирж. 66,75 -0,35 EUR Бирж. 75,52 -0,47 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3777,80 -265,20 IMOEX 2315,58 +0,31% RTSI 1092,89 +0,80% Brent 59,80 -1,60% DJIA 24640,24 +1,46% Nasdaq 7081,99 +2,06%
СМИ сообщили о покупке Google офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд
Лента новостей
В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо» 11:47, Общество Бывший губернатор Курской области стал сенатором 11:45, Политика СМИ анонсировали возвращение Олега Знарка в сборную России по хоккею 11:39, Спорт Танцы под фонарем. Тест-драйв Mercedes GLE 11:35, Авто Что будет с Ethereum: криптовалюта подешевела на 8% 11:31, Крипто Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 11:31, РБК и Huawei Трамп рассказал о своем сходстве в молодости с Элвисом Пресли 11:18, Общество Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос 11:07, Общество Патрушев назвал украинских моряков «разменной монетой» в игре Порошенко 11:04, Политика Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России 10:56, Экономика СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях 10:51, Политика Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 10:51, РБК, Jardin и Greenfield Глава блокчейн-стартапа Civic предсказал курс биткоина на полгода 10:44, Крипто Самый богатый китаец оказался коммунистом 10:38, Бизнес СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб. 10:36, Финансы Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани 10:35, Общество «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 10:28, РБК и Volkswagen СМИ сообщили о покупке Google офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд 10:23, Бизнес Аксенов прокомментировал решение Киева ввести военное положение 10:18, Политика В Башкирии произошел пожар на заводе по производству каучуков 10:08, Общество Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 10:04, РБК и Открытие Король-хулиган: как эпатаж помогает бизнесу Burger King в России 09:54, Технологии и медиа Физкульт-прикид: как заработать на спортивной одежде для корпораций 09:53, Свое дело Трамп допустил новые пошлины против Китая на $267 млрд 09:42, Экономика Каким должен быть устав ООО: пять главных правил 09:40, Потребрынок  Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 09:38, РБК и Белая Дача В Якутске отменили концерт рэпера Элджея 09:33, Общество ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд 09:30, Политика
СМИ сообщили о покупке Google офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд
Бизнес, 10:23
0
СМИ сообщили о покупке Google офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд

Американская корпорация Google приобрела офисные здания в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) за $1 млрд. Об этом сообщает газета The San Francisco Chronicle, которой Google подтвердил покупку.

По данным газеты, корпорация приобрела комплекс из 12 зданий общей площадью 74 тыс. кв. м. Ранее там располагалась штаб-квартира социальной сети LinkedIn.

Как сообщает издание, ранее владеющий Google холдинг Alphabet отчитался о доходах за третий квартал. Они увеличились на 21% и составили $33,7 млрд. Часть прибыли Google направила на свое расширение. Так, помимо недвижимости в Сан-Франциско корпорация приобрела 40 тыс. кв. м недвижимости в другом калифорнийском городе — Сан-Хосе — за $110 млн.

Теги: покупка , Google , Калифорния , офисная недвижимость
Главное
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России Экономика
Материалы по теме
NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google Технологии и медиа
Google и Apple попросили Трампа пересмотреть понятие «пол» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter