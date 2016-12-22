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В Киеве похитили кабель правительственной связи
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В Киеве похитили кабель правительственной связи
Общество, 15:53
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В Киеве похитили кабель правительственной связи

В Киеве трое мужчин выкопали 79 м кабеля правительственной связи, говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции по городу.

В Деснянском районе Киева полиция задержала троих мужчин, которые тащили выкопанный кабель правительственной связи. Это были ​62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области 1994 и 1996 годов рождения. Ущерб предварительно оценивается в 162 тыс. гривен ($5,8 тыc.).

Полиция начала проверку причастности задержанных к другим подобным эпизодам. В частности, двое молодых людей уже совершали имущественные преступления. Всем задержанным грозит до шести лет тюрьмы по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

В 2017 году в Нежине украли памятник советскому актеру Марку Бернесу, установленный в 2011 году. В администрации города предположили, что он был сдан «на металл».

Теги: кабель , кража , Киев
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