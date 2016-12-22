Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием диктора Гостелерадио СССР Анну Шатилову. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы государства.

Путин отметил обаяние, интеллигентность и уважительное отношение Шатиловой к зрителю, которые «и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию». Глава государства пожелал Шатиловой здоровья и благополучия.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил Шатилову с юбилеем. Градоначальник отметил ее артистизм и «неподражаемый выразительный голос».

Шатилова вела программы «Время», «Новости», «Голубой огонек», а также церемонии парадов на Красной площади. В 1978 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1988 году — народной артистки РСФСР. Также ей были вручены ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.