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Курс рубля снизился на фоне обострения ситуации у Керченского пролива
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Курс рубля снизился на фоне обострения ситуации у Керченского пролива
Конфликт в Азовском море, 10:52
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Курс рубля снизился на фоне обострения ситуации у Керченского пролива

Торги валютой на Московской бирже в понедельник, 26 ноября, открылись снижением курса рубля к доллару и евро на фоне новостей о росте напряженности после инцидента с задержанием российскими пограничными кораблями украинских малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», пытавшихся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

К концу первого часа торгов курс евро на Московской бирже вырос более чем на 60 коп., достигнув на максимуме отметки 75,65 руб. Одновременно с этим курс доллара поднялся до 66,61 руб., что на 41,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Основные фондовые индексы Московской биржи утром 26 ноября снижаются. Индекс Мосбиржи на минимуме достиг отметки 2284,3 пункта, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже отметки 2300 пунктов значение индекса опустилось впервые с 30 октября.



 

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