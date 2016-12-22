Заслуженная артистка Дагестана получила огнестрельное ранение в Махачкале

В Махачкале неизвестный произвел несколько выстрелов в заслуженную артистку Дагестана, певицу Машидат Омарасхабову, после чего она были госпитализирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 25 ноября. Неизвестный произвел в певицу несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

В МВД уточнили, что Омарасхабова была отправлена в больницу с ранением брюшной полости.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Виновники, мотивы и обстоятельства случившегося устанавливаются», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили агентству «Интерфакс», что певица была помещена в реанимацию второй городской больницы Махачкалы. «Ее прооперировали. Состояние тяжелое», — уточнили в пресс-службе.