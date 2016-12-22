В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Усть-Донецком районе Ростовской области во время пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, двое из них — дети. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в доме по адресу ул. Пролетарская, дом 7 в 02:10 по московскому времени 25 ноября. Ликвидировать пожар, общая площадь которого составила 60 кв.м, спасателям удалось в 02:46 (мск).

«Проводится проверка по факту обнаружения тел четырех человек после тушения пожара в одном из домовладений станицы Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области», — отметили в региональном СУСК.

По предварительным данным следователей, среди погибших были мужчина, женщина и дети 2007 и 2015 года рождения. При осмотре места происшествия свидетельств насильственной смерти не обнаружили. В рамках проверки были назначены судебные медицинские экспертизы.



