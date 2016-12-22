Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков

Финальный матч Кубка Либертадорес между командами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли из-за беспорядков среди болельщиков. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Согласно сообщению, 24 ноября, когда должна была состояться игра, перед матчем фанаты забросали автобус игроков «Боки Хуниорс» камнями и распылили слезоточивый газ.

В результате инцидента несколько футболистов получили ранения. Так, несколько осколков попали в глаз капитану команды Пабло Пересу, также у него была порезана рука. Другой футболист Карлос Тевес отравился распыленным газом.

Из-за урона здоровью футболисты не смогли выйти на поле. Организаторы мероприятия приняли решение перенести игру на 17:00 по местному времени (23:00 мск) 25 ноября.

Ранее первый матч клубов был сыгран вничью — 2:2.