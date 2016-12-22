Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова

Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой по время отдыха в ОАЭ умерла мать. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбовской области.

Согласно сообщению, на этой неделе в Дубае после прохождения курса лечения и интенсивной терапии умерла жительница Тамбова Наталья Попова, после чего ее дочь обратилась за помощью к губернатору области.

Консультационную и юридическую поддержку туристке оказали специалисты тамбовского Госюрбюро. Также в решении проблемы участвовал МИД России.

«Правитель эмирата Дубай <...> взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, а также профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», — заявили в областной администрации.

Глава региона Александр Никитин направил благодарственное письмо на имя правителя Дубая. Также он отметил большую заслугу в разрешении возникшей ситуации Генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина.