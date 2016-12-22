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Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза
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Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза
Политика, 01:21
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Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

Россия является «угрозой» для ЕС и Чехии, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Об этом сообщает ​ Radio Praha

По его мнению, угроза, которую несет Москва Праге и другим членам Евросоюза распространением дезинформации и методами гибридной войны, должна быть оценена чешскими спецслужбами.Он призвал власти страны «не сидеть сложа руки»

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Петршичек был назначен на пост главы МИД в октябре. До этого он непродолжительное время занимал пост заместителя главы ведомства.

Теги: Чехия , Евросоюз
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