Минспорта выделит Приморскому краю 1,3 млрд руб. на спортивные объекты
Общество, 11:39
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Минспорта выделит Приморскому краю 1,3 млрд руб. на спортивные объекты
Министерство спорта выделит Приморскому краю 1,3 млрд руб. на спортивные объекты в 2019–2024 годах. Об этом рассказал врио губернатора края Олег Кожемяко, сообщается на сайте администрации региона.
Он отметил, что министерство выделит 500 млн руб. на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а еще 800 млн руб. — на строительство регионального центра хоккея. По словам Кожемяко, всего в России будет пять подобных центров.
На встрече с Кожемяко глава Минспорта Павел Колобков сообщил, что Приморский край станет центром подготовки российских сборных к предстоящим Олимпиадам в Азии.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане в 2018 году, летние — в Токио в 2020 году, а в 2022 году в Пекине вновь пройдут зимние игры.