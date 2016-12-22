В Китае два человека погибли при взрыве на заводе
Общество, 08:33
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В Китае два человека погибли при взрыве на заводе
Два человека погибли и еще 24 пострадали при взрыве на заводе, который произошел в китайской провинции Цзилинь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Авария произошла в пятницу, 23 ноября, около 23:40 по местному времени (18:40 мск). Из-за взрыва на машиностроительном заводе, который находится в уезде Дунфэн, произошел пожар.
В результате также пострадало 41 здание. В связи с происшествием ведутся поисково-спасательные работы, а также расследование.
По данным газеты China Daily, местные власти не связывают взрыв с террористической деятельностью.
В конце октября в угольной шахте, которая находится в провинции Шаньдун в Китае, произошел обвал горных пород. В результате не менее 22 шахтеров оказались заблокированы.