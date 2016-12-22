В Белом доме попросили запретить ряду трансгендеров служить в армии США

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны запретить отдельным трансгендерам служить в армии страны, пишет Reuters.

Как отмечает агентство AP, речь идет о трех делах, по которым ранее нижестоящие суды отказались запрещать трансгендерам служить в армии. Администрация Трампа рассчитывает, что Верховный суд вынесет свой вердикт по ним в июне 2019 года.

В марте Трамп подписал приказ, запрещающий трансгендерам службу в армии кроме случаев с «исключительными обстоятельствами». В частности, в меморандуме президента говорилось, что людям, страдающим от гендерной дисфории, требуется серьезные медицинский уход с применением лекарств и хирургии. Как отмечает Reuters, по своей сути новый указ повторял запрет, ранее оспоренный и отмененный судом.

Под гендерной дисфорией понимается состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. О том, что подразумевается под «исключительными обстоятельствами», которые дают трансгендерам право на службу в армию, в документе не говорилось.

Право служить в Вооруженных силах США трансгендеры получили 30 июня 2016 года, соответствующий приказ подписал тогда президент Барак Обама. В августе 2017-го Трамп отменил его и поручил Пентагону до февраля представить план по реализации запрета на воинскую службу для трансгендеров. Национальный комитет по правам лесбиянок и группа защитников прав ЛГБТ-сообщества подали иск из-за этого решения Трампа. Суд в Вашингтоне сначала заблокировал действие указа президента США на время судебного разбирательства, а позже разрешил трансгендерам служить в армии.