В Подмосковье арестовали вора в законе Салому

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии пресекли «сходку» в одном из кафе города Домодедово, на которой присутствовали пятеро ранее судимых мужчин, в том числе два вора в законе — Андрей Беляев (Хобот) и Алексей Саломатин (Салома). Об этом сообщает подмосковный главк МВД. Все они задержаны.

При досмотре у Саломатина нашли более 30 граммов гашиша, сейчас мужчина помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК (незаконные приобретение и хранение наркотических веществ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале ноября в Краснодаре задержали вора в законе, 32-летнего Шалву Озманова (Кусо Тбилисский или Куся), он является родственником Захария Калашова (Шакро Молодой), сообщал «РБК Краснодар» со ссылкой на источник в силовых структурах. При обыске у Озманова нашли австрийский пистолет Glock 22 и 18 патронов калибра 10 мм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное ношение оружия). При этом в пресс-службе краевого главка МВД сообщали, что не имеют информации о задержании Озманова.