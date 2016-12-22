В Карелии посадили экс-чиновников Транснадзора за взятки на 6 млн руб.

Суд в Карелии приговорил экс-замначальника регионального подразделения автодорожного надзора Евгения Шелковникова и бывшего главного кадровика организации Дениса Красноперцева к 13 и пяти годам колонии соответственно. Об этом сообщается на сайте республиканского главка Следственного комитета.

Шелковникова посадили на 13 лет и оштрафовали на 40 млн руб., Красноперцева — на пять лет и оштрафовали на 240 тыс. руб. Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в значительном размере), п. «а» ч. 5 с. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).

По данным следствия, бывшие чиновники в 2016 году получали взятки от компаний, которые нарушали правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Всего чиновники получили взятки на сумму не менее 6 млн руб., также они получили взятку алкоголем на сумму не менее 20 тыс. руб.

Суд в Краснодаре 21 ноября приговорил замначальника ростовской группы по строительству железнодорожных объектов филиала РЖД Виктора Филиппенкова к 10 годам тюрьмы и штрафу в 170 млн руб. за взятки на 64 млн руб. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он получал взятки с февраля 2016 года по май 2017 года от представителей двух коммерческих фирм за содействие в заключении подрядных договоров.