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Samsung извинилась перед заболевшими на производстве сотрудниками

Южнокорейская компания Samsung Electronics принесла извинения сотрудникам своих предприятий, заболевших из-за работы на вредном производстве, а также родственникам тех из них, кто из-за этого умер. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Извинения от имени компании работникам принес директор одного из подразделений Ки Нам Ким. Для этого была организована специальная пресс-конференция. Ее организовали спустя неделю после того, как компания заключила соглашение с инициативной группой, представляющей интересы заболевших на производстве полупроводников и жидкокристаллических дисплеев.

По данным AP, десятки сотрудников, которые работали там, страдали впоследствии от таких онкологических заболеваний, как лейкемия и опухоли головного мозга.

Ки Нам Ким заявил, что Samsung «не смогла в достаточной степени справиться с угрозами, связанными со здоровьем» сотрудников на производстве. «Мы приносим извинения нашим работникам, которые пострадали от заболеваний, и их семьям», — сказал он.

Противостояние между топ-менеджерами и сотрудниками компании продолжалось больше десяти лет, отмечает AP. Конфликт возник в 2007 году после того, как отец 23-летней сотрудницы Samsung, умершей от лейкемии, отказался от соглашения с компанией и попытался разобраться в том, что привело к смерти дочери. Он сумел найти единомышленников среди сотрудников Samsung и их родственников, которые присоединились к его борьбе за признание корпорации ответственной за условия труда сотрудников при опасном производстве. ​

Извинения были частью мирового соглашения, которое также предусматривает выплату компенсаций. Так, компенсация за заболевание лейкемией составляет порядка $132 тыс., указывает агентство.

Теги: Samsung, заводы, компенсация
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