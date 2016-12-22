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Минпросвещения поддержало идею ввести должность психологов для учителей
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Минпросвещения поддержало идею ввести должность психологов для учителей
Общество, 13:07
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Минпросвещения поддержало идею ввести должность психологов для учителей

Минпросвещения поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая ранее заявила о необходимости ввести во всех школах страны должность штатного психолога для учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что разделяют инициативы по развитию психологических служб в действующей системе образования и работают в этом направлении, утверждая «стратегически важные документы». Например, недавно была утверждена концепция развития психологической службы в системе образования в России до 2025 года и введен соответствующий профессиональный стандарт «Педагог-психолог».

«Для обеспечения деятельности психологической службы на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российская академия образования» создан федеральный ресурсный центр психологической службы системы образования, введен институт главных внештатных психологов на уровне федеральных округов и субъектов РФ», — заявили в Минпросвещения.

Свои предложения Волынец высказала ранее телеканалу RT. По ее словам, время работы с психологом должно быть включено в рабочее время учителя. Профильные специалисты должны помогать учителям решать проблемы в отношениях с учениками.

Теги: образование , российские школы , психолог , учителя
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