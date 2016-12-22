Россияне назвали способы укрепления социальной справедливости

Для укрепления социальной справедливости в России государство должно бороться с коррупцией, соблюдать равенство прав и уделять больше внимания гражданам. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Также россияне считают, что для установления социальной справедливости нужно повысить зарплаты и пенсии, ужесточить законодательство и усилить борьбу с безработицей, активнее развивать экономику и социальную политику.

Более половины опрошенных (54%) уверены, что за последний год уровень социальной справедливости в стране не изменился. При этом 16% россиян считают, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% респондентов.

Треть россиян (32%) полагает, что власти скорее препятствуют установлению социальной справедливости в обществе, с ними не согласны 29% опрошенных. Еще 30% респондентов указывают, что правительство никак не влияет на социальную справедливость.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 5 ноября, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.