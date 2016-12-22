СМИ сообщили о рекомендации Минтранса приподнять пешеходные переходы

Минтранс направил региональным властям ​рекомендации по созданию приподнятых ​пешеходных переходов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Соответствующая инициатива содержится в ​методических рекомендациях к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как пояснили изданию в ведомстве, это предложение сделано «в целях повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией».

Использование приподнятых зебр допускается ГОСТом «Искусственные неровности». В частности, такие переходы предлагается использовать во дворах у жилых домов и детских площадок.

О том, что Росстандарт предложил создавать рядом с домами и детскими площадками приподнятые пешеходные переходы по аналогии с лежачими полицейскими, стало известно в июне. Новые переходы предлагалось поднять на 10 см над уровнем проезжей части, верхняя грань неровности будет маркирована зеброй.

12 подобных переходов появились в 2016 году в Москве.



