СМИ сообщили о рекомендации Минтранса приподнять пешеходные переходы

Минтранс направил региональным властям рекомендации по созданию приподнятых пешеходных переходов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.
Соответствующая инициатива содержится в методических рекомендациях к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как пояснили изданию в ведомстве, это предложение сделано «в целях повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией».
Использование приподнятых зебр допускается ГОСТом «Искусственные неровности». В частности, такие переходы предлагается использовать во дворах у жилых домов и детских площадок.
О том, что Росстандарт предложил создавать рядом с домами и детскими площадками приподнятые пешеходные переходы по аналогии с лежачими полицейскими, стало известно в июне. Новые переходы предлагалось поднять на 10 см над уровнем проезжей части, верхняя грань неровности будет маркирована зеброй.
12 подобных переходов появились в 2016 году в Москве.