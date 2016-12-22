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В Москве подозреваемый в разбое умер на допросе
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В Москве подозреваемый в разбое умер на допросе
Общество, 11:22
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В Москве подозреваемый в разбое умер на допросе

В одном из отделений полиции Москвы подозреваемый умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности в служебном кабинете отдела полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в отделе полиции по району Вешняки, умер гражданин 1980 года рождения, его подозревали по ч. 4 ст. 162 УК (разбой).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию, мужчина умер во время допроса.

По данным источника агентства «Москва», это был гражданин Таджикистана, задержанный 21 ноября на улице Никитской во время операции силовиков. Мужчина оказал сопротивление полицейским, поэтому на него надели наручники. Вместе с ним были задержаны еще 17 уроженцев республики. На допросе в отделении полиции он внезапно почувствовал себя плохо.

Теги: Москва , разбой , допрос , смерть
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