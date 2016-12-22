Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Документ в целом одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Новый бюджет предусматривает предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд), доходы на уровне 1,026 трлн грн ($26,64 млрд), расходы в размере 1,112 трлн гривен (39,71 млрд грн).
В основе утвержденного бюджета лежит макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции в 7,4%.
«Наши приоритеты остаются неизменными: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены с самого начала, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме», — заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя документ (цитата по «112 Украина»).
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее официальной публикации. Бюджет страны на 2018 год предусматривал доходы в 917,9 млрд грн, расходы — 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита — 80,6 млрд грн (2,4% ВВП).