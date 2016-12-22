Порошенко уволил главу Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку губернатора Луганской области Юрия Гарбуза. Об этом говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

В документе отмечается, что Гарбуза лично написал заявление Порошенко с просьбой уволить его с должности.

«Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе.

Юрий Гарбуз был назначен на должность губернатора Луганской области 29 апреля 2016 года. До этого он был депутатом от партии «Блок Петра Порошенко», избранным по одному из округов в Луганской области.

В июне Петр Порошенко уволил главу администрации Донецкой области Павла Жебривского.